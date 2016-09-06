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ريال مدريد : نايك تسعى لخطف الملكى من أديداس

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ريال مدريد : نايك تسعى لخطف الملكى من أديداس ريال مدريد : نايك تسعى لخطف الملكى من أديداس

نورهان فايد

فى إطار المنافسة الشرسة بين شركتى "أديداس" و"نايك" للمستلزمات الرياضية، تسعى الأخيرة لخطف رعاية نادى ريال مدريد الإسبانى من "أديداس" بعدما تقدمت بعرض مُغرى للنادى الملكة مقابل 120 مليون يورو سنويًا.

"نايك" تغرى ريال مدريد لترك "أديداس"

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد يحصل على 75 مليون سنويًا من "أديداس" وبالتالى عن عرض "نايك" يفوق منافسه بـ45 مليون يورو.

ريال مدريد يشكو بنفيكا بسبب صفقة جاراى

فى سياق مختلف، ينوى نادى ريال مدريد شكوى نظيره بنفيكا البرتغالى للمحكمة الرياضية بسبب قيام الأخير بالتخلى عن لاعب الفريق الملكى السابق، المدافع الأرجنتينى إيزيكويل جاراى، بسعر منخفض لنادى زينيت الروسى.

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