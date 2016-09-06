تجديد حبس ضابطين 15 يوما لاتهامهما بقتل عامل بمركب سياحى فى المعادى

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس الضابطين المتهمين بقتل عامل فى مركب سياحى بتحريض من ثرى خليجى بمنطقة المعادى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان قاضى المعارضات محمد سالمان، قد أخلى سبيل ضابط ثالث متهم فى القضية بعد حبسه احتياطيا 4 أيام، وجدد حبس الضابطين الآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق سابقًا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن شرطة النجدة عثرت على جثة بجوار مستشفى المعادى وعليها آثار تعذيب، وبالتحرى عن هوية صاحبها تبين أنه عامل فى باخرة سياحية بالمعادى، وسبق اتهامه بابتزاز أحد الأثرياء العرب.

وبمعاينة النيابة لمقر عمل القتيل، عثرت على مقطع فيديو يظهره وهو يشتبك لفظيا مع سائح عربى، وعندما طلبت النيابة تحريز الكاميرات أفسدها صاحب الباخرة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائح وصاحب الباخرة بكفالة 5000 جنيه، وقررت حبس 3 من الضباط المتهمين بقتل العامل على ذمة التحقيق.