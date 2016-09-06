غضب بتعليم المنيا بعد حركة التنقلات

أشتعل غضب مئات المعلمين بالمنيا، لليوم الخامس علي التوالي، اعتراضًا علي إصرار مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، علي إجراء أكبر حركة تنقلات بين المدارس، لسد العجز في بعض المواد، وإجراء التنقلات خارج الإدارات التعليمية، ونقل معلمين من كبار السن بعضهم أقترب علي بلوغ سن المعاش​​.

وقال عمرو محمد، أحد المتضررين، إن المعلمين يواصلون التظاهر والاحتجاج، أمام ديوان عام المحافظة مساء كل يوم، احتجاجًا على قرارات نقلهم خارج إداراتهم التعليمية وبالمخالفة للقانون، حيث أن القرار 202، لم ينص على تشريد المعلمين والمعلمات وإثارة الفوضى بالمدارس قبل بداية العام الدراسي​​.

واضاف أن القرار 202 الذى ينظم سد عجز المدرسين لم يستند المسؤولين أليه فى توزيع المعلمين، حيث ينص على ندب المعلم لسد العجز 3 أيام فقط وإلى أقرب مكان له لا بهدف التغريب كما يحدث​ .

وعلي جانب آخر، عبر نحو 2000 مؤقت بمديرية الصحة، عن غضبهم من قيام لجنة تابعة لإدارة الرقابة بالديوان بإرسال مخاطبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة لوقف إجراءات تثبيتهم​ .

وأكد الغاضبون، أن لجنة المحافظة، ترغب في سحب عقود المؤقتين المعينين علي بند تحسين الخدمة أي الذين لايحملوا ميزانية المحافظة أي مليم لسنوات، وتسببت اللجنة في تأخير تعيينهم، رغم قضائهم المدة القانونية المقررة، علماً بأنه تم تعيين نظرائهم، بمديريات الصحة الأخري​ .