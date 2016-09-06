الصين تندد بالتفجيرين الانتحاريين فى أفغانستان

نددت الصين، اليوم الثلاثاء، بالتفجيرين الإنتحاريين اللذين وقعا بالقرب من وزارة الدفاع الأفغانية أمس الإثنين واسفرا عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج فى تصريح رسمى رفض الصين للإرهاب بكل صورة، معربة عن تعازيها وتعاطفها مع أسر الضحايا والمصابين.

وقالت هوا أن بلادها تؤيد عملية المصالحة الوطنية التى يقودها الأفغان بأنفسهم لانها ترى فيها السبيل الوحيد لحل القضية الأفغانية.

وأعربت الصين ، باعتبارها جارة تربطها علاقات الود مع أفغانستان،عن أملها فى أن يتمكن الشعب الافغانى من تحقيق السلام والاستقرار والتنمية فى أقرب وقت.