بالصور.. محافظ سوهاج: بدء تدريبات أجهزة الحماية المدنية لمواجهة السيول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بدء تدريبات أجهزة الحماية المدنية والإدارية بالمحافظة لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى أنَّ قوات الحماية المدنية بدأت في محاكاة سيناريو تعرض قرية نزلة عمارة بمركز طهطا للسيول، لقياس استعدادات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والاسعاف والاجهزة الأمنية والحماية المدنية للتعامل مع الموقف .

جاء ذلك الإعلان في حضور اللواء مصطفي مقبل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنَّه تم تدريب كل الجهات المعنية لمواجهة تعرض قرية نزلة عمارة للسيول وتم نقل المتضررين إلي مناطق آمنة وإقامة معسكر للأيواء بمركز شباب قرية نزلة القاضي مع توفير الرعاية الصحية والأدوية اللازمة ، وكذلك توفير المواد الغذائية التي يحتاج إليها المتضررين ، وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا وشركة المياه فرع طهطا بتوفير المياه الصالحة للشرب .

وتابع :”كما قامت شركة الكهرباء بتوفير المولدات الكهربائية اللازمة في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، وقام فريق من الهلال الاحمر من المتطوعين وشباب وسوهاج بالمساعدة في تقديم الخدمات للمتضررين” .

وأردف :”وقامت قوات إدارة المرور بتسهيل حركة المعدات والسيارات المخصصة لنقل المتضررين إلي اماكن الايواء ومساعدة سيارات اسعاف للوصول سريعا وكذلك سيارات الحماية المدنية”.