مصادرة سياره ملاكي ضبط بداخلها هيروين وعملات أجنبية بالمنيا‎

صادرت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم، سيارة ملاكي، ضبط بداخلها كمية من البودرة، ومبلغ 180 ألف جنيه مصري، و 1943 دولار أمريكي بعد مطاردة صاحبها الذي فر هاربًا.

وتلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأنه أثناء قيام حملة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم المنيا، بقيادة الرائد عمرو حسن رئيس المباحث، ومعاونة النقباء عمرو القفاص، ومحمد عبد اللاه، ومحمد عماد، وأحمد معتز، حيث اشتبهوا في سيارة ملاكي، وعند الاقتراب منها قام مستقلها بالفرار، فقاموا بمطاردته وبالوصول إلي السيارة قام صاحبها بتركها وفر هاربًا.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 30 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ 180 ألف جنيه مصري، و 1943 دولار أمريكي، وبالفحص تبين أن السيارة ماركة “فورد فوكس” موديل 200، وصاحبها يدعي “وسام.ص”، 35سنة، تاجر ملابس ومقيم بمركز أبوقرقاص، هارب من حكم بالسجن لمدة عام في قضية سلاح، كما سبق اتهامه في 4 قضايا، مخدرات، وقتل، وآداب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.