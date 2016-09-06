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رسميا - توتنام يمدد تعاقد إريكسن

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رسميا - توتنام يمدد تعاقد إريكسن رسميا - توتنام يمدد تعاقد إريكسن

أعلن نادي توتنام هوتسبيرز الإنجليزي تمديد تعاقد كريستان إريكسن لاعب وسط الفريق لمدة 4 سنوات وحتى موسم 2020.

وفي أول تصريح له بعد تمديد تعاقده قال إريكسن: "دخلت في محادثات مع إدارة النادي خلال الفترة السابقة من أجل تمديد تعاقدي والآن حدث ذلك، أنا حقا سعيد للغاية وأشعر بالراحة هنا".

وأضاف "أريد البقاء أكثر مع توتنام والمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وكان لاعب الوسط الدنماركي انضم لصفوف توتنام في عام 2013 قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

وانتشرت خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة بعض التقارير التي ربطت اللاعب الدنماركي بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

ولعب إريكسن البالغ من العمر 24 عاما مع توتنام 134 مباراة في جميع البطولات سجل خلالهم 30 هدفا خلال 3 مواسم.

ويستعد إريكسن حاليا مع فريقه توتنام لمباراة ستوك سيتي الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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