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خبراء روس يتفقدون مطار القاهرة الدولى غدًا

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خبراء روس يتفقدون مطار القاهرة الدولى غدًا خبراء روس يتفقدون مطار القاهرة الدولى غدًا

أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، أن خبراء روس متخصصين فى مجال أمن الطيران يصلون القاهرة، اليوم الثلاثاء، لمراجعة إجراءات التأمين بالمطارات المصرية، تمهيدًا لعودة السياحة الروسية إلى مرة أخرى، بعد أن توقفت فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بسيناء العام الماضى، موضحة أن الخبراء سيبدأون العمل فى المطارات المصرية، غدًا الأربعاء، بمطار القاهرة الدولى.
> وأضافت الوكالة الروسية نقلًا عن مصدر، أن الوفد يتكون من خبراء تقنيين، ويشمل أربعة أشخاص، مشيرة إلى أن هذا التفتيش سيشمل مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

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