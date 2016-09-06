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ضبط شرطي يستغل زيه الميري لسرقة الموتسيكلات بالمنيا

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ضبط شرطي يستغل زيه الميري لسرقة الموتسيكلات بالمنيا ضبط شرطي يستغل زيه الميري لسرقة الموتسيكلات بالمنيا

مديرية أمن المنيا

مراسل «ONA»

تمكنت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، من ضبط مندوب شرطة يقوم باستغلال وظيفيته في سرقة الدراجات البخارية، مرتديًا زيه الميري.

وتلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات للرائد عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بقيام مندوب شرطة يدعي «مصطفي- ا» بمديرية الأمن بسرقة الدراجات البخارية من المواطنين مستغلاً زيه الميري.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له وضبطه متلبسًا بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، أثناء قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي وتم ضبط 5 دراجات بخارية مسروقة بإرشاده.

وبمواجهة المتهم، بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بإرتكابه وقائع السرقة، وقام بالإرشاد عن المسروقات، وقرر أنه يقوم ببيع تلك الدراجات من أجل تعاطي مخدر الهيروين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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