نجران ينتظر وصول ' ميسي الأردن '

ينتظر نجران السعودي وصول النجم الأردني الشاب مصعب اللحام والملقب بـ"ميسي الأردن" يوم الخميس من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.

وكان نجران قد أعلن عن الحصول على توقيع صاحب الـ22 ربيعا، والذي حقق لقب أفضل لاعب في الأردن وكان قريبا من التتويج بهداف الدوري مع فريق الرمثا.

ويصل اللاعب عصر الخميس من أجل خوض أول تجربة احترافية له خارج حدود بلاده.

ويشارك ميسي الأردن مع بلاده في تصفيات كأس العالم لقارة أسيا، ويتوقع أن يعتمد عليه حسام حسن المدير الفني المصري بشكل أساسي في الرمق الأخير من عمر المنافسة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة أربعة مواسم مقابل مليون دولار.