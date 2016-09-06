جامعة القاهرة تحصد المركز الأول بألعاب القوى في أسبوع فتيات المنيا

أعلنت لجنة التحكيم لبطولة ألعاب القوي النتائج النهائية لفرق الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع فتيات الجامعات الرابع المقام بجامعة المنيا.

وحصدت جامعة الإسكندرية علي المركز الأول، وجامعة القاهرة علي المركز الثاني، وجاءت جامعة طنطا في المركز الثالث، وجامعة عين شمس في المركز الرابع، وجامعة حلوان المركز الخامس، والزقازيق علي المركز السادس والمنيا علي المركز السادس مكرر، وتلتها جامعة السادات في المركز الثامن والأخير.

وحصلت جامعة الإسكندرية علي المركز الأول والميدالية الذهبية، في مسابقة الشطرنج، وتسلم الجائزة للطالبتان «آيه معتز، آلاء معتز» بفارق 14 نقطة، والميدالية الفضية حصلت عليها جامعة أسيوط في المركز الثاني وتسلم الجائزة للطالبتان «مريم نشأت»، و«مريم صالح بفارق» 10.5 نقطة، والميدالية البرونزية حصلت عليها جامعة القاهرة في المركز الثالث وتسلم للطالبتان «صفاء عنتر، وندا محمود» بفارق 9.5 نقطة، وجامعة سوهاج في المركز الرابع وجامعة المنيا حصلت علي المركز الخامس.

وحصدت جامعة المنيا الميدالية الذهبية في مسابقة مجلة الحائط، وتضمنت 12 موضوع مفتوح متنوع، وأحتل المركز الثاني جامعة حلوان، وحصلت علي الميدلية الفضية بعمل عنوانه (قص ولصق)والمركز الثالث جامعة أسيوط وحصلت علي

> الميدلية البرونزية بعمل بعنوان (سينما الأحداث).

أعلنت لجان تحكيم النتائج النهائية لبطولة الأسكواشفرق، وفردي، صعود جامعة القاهرة للمركز الأول، وجامعة المنصورة فى المركز الثاني، وجامعةعين شمس فى المركز الثالث، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الرابع، وجامعة المنيافى المركز الخامس، وجامعة حلوان فى المركز السادس، وفى المركز السابع والأخير جامعةأسيوط .

بينما جاءت النتيجة النهائية لبطولة الأسكواش فردي بصعود جامعة حلوان فى المركز الأول، وجامعة القاهرة فى المركز الثاني، وجامعة المنصورة فى المركز الثالث، وجامعة المنيا فى المركزالرابع.

وأعلنت لجان التحكيم النتائج النهائية لبطولة تنس الطاولة فردي فوز جامعة الإسكندرية بالمركزالأول، وجامعة الزقازيق فى المركز الثاني، وجامعة القاهرة الثالث، وجامعة حلوان المركزالرابع.

وفىب طولة تنس الطاولة فرق فقد أحتلت جامعة الإسكندرية المركز الأول، وجامعة الزقازيق المركزالثاني، وعين شمس المركز الثالث، وأسيوط المركز الرابع، وجامعة المنصورة المركز الخامس، وجامعة حلوان المركزالسادس، وجامعة الأزهر المركز السابع، وجامعة المنيا المركز الثامن، والمركز التاسع والأخير جامعة السادات.

أما تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد جاءت جامعة الأسكندرية فى المركز الأول، وجامعةالأزهر فى المركز الثاني، وجامعة المنيا فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع الطالبةنرمين على من جامعة الزقازيق، وفى المركز الخامس الطالبة إيناس الجبالي بوزارة التعليمالعالي، وفى المركز السادس الطالبة منار سعد بجامعة قناة السويس.