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«عرض مسرحي» لنجوم الفن علي مسرح المنوعات بأسبوع الفتيات بالمنيا

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«عرض مسرحي» لنجوم الفن علي مسرح المنوعات بأسبوع الفتيات بالمنيا «عرض مسرحي» لنجوم الفن علي مسرح المنوعات بأسبوع الفتيات بالمنيا

محافظة المنيا

 

صرح الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، بأن مركز الفنون والآداب بجامعة المنيا، نظم بقاعته الكبري بالمركز، مسرح منوعات تحت قيادة الإذاعيين، علي مراد، وأسامة محمد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين هم، فاروق فلوكس، وسلوي عثمان، وناهد رشدي،ولاشين لاشين، ومنير مكرم وصبحي خليل.

وصرحال دكتور أحمد سيد التلاوي مدير مركز الفنون والآداب، بأن الفنانين قدموا عروض فنية ومسرحية وغنائية ومسابقات ثقافية، وتم توزيع بعض الجوائز المادية والرمزية، علي الفتيات الفائزات في هذه المسابقات، وقد لاقي العرض ترحيب كبير وفرحة لطالبات الجامعات المصرية، وقد أستمتع جميع الحضور بهذه العروض.

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