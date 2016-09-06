رئيس جامعة المنيا يتفقد المطعم المركزي ويمد الغداء حتي المغرب للصائمين

قررالدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، اليوم، مدة فترة الغداء بالمطعم المركزي بالجامعة، والذي يقدم وجبات التغذية لفتيات الجامعات المصرية المشاركات في أسبوع الفتيات الرابع حتي آذان المغرب، وذلك للصائمين، وكان من المقرر أن تبدأ فترة الغداء من الواحدة ظهرًا حتي الرابعة عصرًا، وذلك بناء علي طلب فتيات الجامعات والوفود المشاركة.

وتفقد أبو المجد المطعم المركزي بجامعة المنيا، ويرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسن أبو النور عميد كلية التربية الرياضية والدكتور هاني العربي مسئول التواصل.

وتفقد أبو المجد مطبخ المطعم، الذي يقدم اكثر من 10000 وجبة يوميا وسأل طالبات وفود الجامعات المشاركة عن مستوي الجودة وعن المشكلات التي تواجهم ومقترحاتهم وسرعة علاجها.

وأشارالدكتور محمد كمال رئيس لجنة الإعاشة والسكن والتغذية، أن أكثر من 3000 طالبة، من 27 جامعة مصرية مشاركة في فعاليات الأسبوع، رحبوا بالقرار، وأنه بالتنسيق مع إدارة المطعم المركزي، ورغم الصعوبات التي يواجهها العاملين بالمطعم، لكن حرصًا من الجامعةعلي راحة الطالبات وتلبية رغباتهن وضمان وصول الوجبات سليمة وساخنة، تم الموافقة علي مد الفترة للصائمين، وتنتهي فترة المد مع أواخر أسبوع الفتيات.