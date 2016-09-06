إصابة 70 شخصًا بالاختناق فى أحد الأحياء الشرقية بمدينة حلب

أصيب 70 شخصا بالاختناق، اليوم الثلاثاء، فى أحد الأحياء الشرقية فى مدينة حلب شمال سوريا اثر قصف جوى بالبراميل المتفجرة، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وبحسب “فرتانس برس” اتهم ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعى قوات النظام السورى باستخدام غاز الكلور السام.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قصفت طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السورى حى السكرى فى

شرقى مدينة حلب بالبراميل المتفجرة، ما اسفر عن اصابة اكثر من 70 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بالاختناق”، من دون أن يتمكن من تأكيد استخدام غازات سامة.

ولم تسجل أى حالات وفاة، وفق عبد الرحمن.

وتشهد مدينة حلب منذ العام 2012 معارك وتبادلا للقصف بين الفصائل المعارضة فى احيائها الشرقية وقوات النظام فى احيائها الغربية.

ونقل مراسل فرانس برس فى الاحياء الشرقية عن أحد المصابين قوله أن اثر سقوط برميل متفجر على حى السكرى تصاعدت رائحة كريهة جدا ادت إلى حصول حالات الاختناق.