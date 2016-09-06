بالصور.. محافظ أسوان يشارك كلية الطب احتفالها بتكريم رئيس الجامعة السابق

شهد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، الإحتفالية التى نظمتها كلية الطب بجامعة أسوان فى يوم “العرفان بالجميل” لتكريم الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة

السابق والتى حضرها اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان والدكتور عبد القادر محمد القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب علاوة على نقيب أطباء أسوان ولفيف من القيادات التنفيذية والجامعية وأعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة بالجامعة.

وأكد اللواء مجدى حجازى فى كلمته التى ألقاها على الدور المتميز الذى قدمه الدكتور منصور كباش ليكون له تأثير واضح فى العديد من المجالات لخدمة أبناء بلده من خلال أعماله الناجحة والتى توجت بإقامة منشآت الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وليعكس ذلك أيضًا بأنه قدوة يجب أن يقتدى بها كل زملاؤه فى العمل لأنه يسعى دائمًا لتحقيق الخير، لأبناء محافظته، لافتًا إلى أنه كان يتم الإستعانة بالدكتور منصور فى بعض الموضوعات العملية الخاصة بالمحافظة لخبرته وأمانته فى توضيح المعلومات، وليستمر ذلك وليكون دائمًا خير سند لمحافظة أسوان وللجامعة للنهوض بهما وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وأشار مجدى حجازى إلى أن هذه تعتبر هى السمة الرئيسية التى نحرص عليها فى المحافظة والتى تتمثل فى أن الجميع يتعاون ويتكاتف سواء كانت أجهزة أمنية أو تنفيذية أو جامعة أو شركات وخاصة أن أسوان تعتبر مجتمع متكامل وهذه الرسالة أبلغتها للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية خلال زيارته الأخيرة لأسوان لينقلها للقيادة السياسية أيضًا والتى تتمثل فى أن أهل أسوان كلهم كتلة واحدة ولا يفرقهم أحد فهم دائمًا فى تلاحم وتألف لخدمة وطنهم.

ومن جانبه قدم الدكتور منصور كباششكره الجزيل لمحافظ أسوان على تشريفه لهذا التكريم وأيضاً على ما يقدمه من جهود متواصلة لخدمة المحافظة والجامعة والتى تمثلت فى الإفتتاحات التى تمت خلال الفترة الماضية للعديد من الصروح العلمية والطبية ومازالت تستمر ، معربًا عن تقديره للجهود الأمنية وأيضاً العاملين بجامعة أسوان والذين كان لهم دور كبير فى إستقلالها فى 2012 وإنشاء كلية طب أسوان فى 2013 ، علاوة على تحقيق النقلة النوعية بمستشفى أسوان الجامعى بعد تحويلها من مستشفى تعليمى لتقديم أفضل خدمة طبية وبجودة عالية ومتميزة لأبناء أسوان ، وخلال الإحتفالية تم تقديم عرض مصور لأهم إنجازات وعطاءات الدكتور منصور كباش ، فيما أختتم الإحتفال بتسليم محافظ أسوان درع المحافظة للمحتفى به ، بجانب تقديم العديد من الدروع وشهادات التقدير من الجهات المختلفة بالجامعة والصحة وكلية الطب.