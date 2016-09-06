إصابة 5 بينهم مساعد مدير الأمن فى حملة أمنية بوادى فيران بجنوب سيناء

أصيب 5 أشخاص من قوات الأمن اليوم الثلاثاء فى حملة مداهمات شنتها قوات أمن جنوب سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة، على وادى فيران، للقبض على الخارجين على القانون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طور سيناء العام.

وتلقى الدكتور محمد ضاحى، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إخطارا من الدكتور محمد وائل مدير مستشفى طور سيناء العام، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى، وهم اللواء السيد عبد الله الرافعى مساعد مدير الأمن بخليج السويس، الذى أصيب بطلق نارى فى العضد الأيمن، ورزق محمد الكومى مساعد شرطة جرح قطعى بفروة الرأس، وحمادة محمد توفيق 22 سنة (مجند)، والنقيب مصطفى فرج عوض، جرح بالساق اليسرى، ومحمد المعداوى عبد القادر، جروح سطحية بالفخد الأيمن.