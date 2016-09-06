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محاكمة متهمين بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة”..غدًا

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محاكمة متهمين بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة”..غدًا محاكمة متهمين بـ”حيازة مفرقعات بالعجوزة”..غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، محاكمة متهمين بحيازة مفرقعات بالعجوزة.

وأسندت النيابة للمتهمين، أحمد حامد أحمد، وعادل خلف عبد العال، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014، بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا، وأخر متوفى مواد فى أحكام المفرقعات “كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات “، قبل التصريح على ذلك من الجهه المختصة.

وأسندت للمتهم الأول وآخر متوفى، استخدام المفرقعات محل الاتهام السابق، بغرض ارتكاب وتخريب مبانى ومنشأت معدة للمصالح العامة، والتى من شانها تعريض حياة الناس للخطر ، و أسندت كذلك إاتهام الشروع وآخر متوفى، فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد رزق، ووليد صبحى شوقى وإسماعيل رمضان إسماعيل، ووليد رجب، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعد النية وعقد العزم على إزهاق أروحاهم، وأعدوا لذلك الغرض عبوات ناسفة وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفًا تواجدهم فيه، إلا أن أثر جريمتهم قد وقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، إلا وهو انفجار العبوات قبيل إلقائها على المجنى عليهم.

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