إزالة 754 حالة تعد علي مساحة 58 فدان زراعي بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من إزالة 754 حالة تعد على الأرض الزراعية، بمساحة 58 فدان و19 قيراط، و22 سهم بمراكز المنيا، وذلك في إطار حملات الإزالة، التي تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن إزالة 52 حالة بالعدوة، بمساحة فدان و21 قيراط و16 سهم، وعدد 112 حالة بمركز مغاغة، بمساحة 36 فدان،و12 قيراط، و9 أسهم، وعدد 180 حالة بمركز بني مزار بمساحة 6 فدان و قيراط و4 أسهم، وعدد 12 حالة بمركز مطاي بمساحة 8 قيراط، و16 سهم، وعدد 127 حالة بسمالوط، بمساحة 4 فدان، و8 سهم، وعدد 75 حالة بمركزالمنيا بمساحة 3 فدان، و8 أسهم، وعدد 38 حالة في أبو قرقاص بمساحة فدان و5 قيراط وسهم، وعدد 26 حالة بملوي، بمساحة 18 قيراط، و4 أسهم، وعدد 46 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و3 قيراط، و8 أسهم بالإضافة إلي 86 حالة إصلاح زراعي مساحة 2 فدان و20 قيراط و20 سهم.

وأضاف عثمان، أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.