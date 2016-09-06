بالصور.. «التموين» تضبط 13 ألف و488 زجاجة عصير منتهية الصلاحية بالأقصر

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، من ضبط 13 ألفًا و488 زجاجة عصير، و120 عبوة سمن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة أمنية مكبرة.

وتلقي عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا بتمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط كلاً من : «المدعو م . ع . ع» (40 سنة) مدير فرع شركة للمواد الغذائية بناحية منشأة العماري، والمدعو «ا.ش.ا» (31 سنة)، قائد السيارة رقم (49051) نقل قنا، والمدعو «م.س.م» (31 سنة) قائد السيارة رقم «س ن ا 2397»، وذلك أثناء قيامهم بتحميل 13488 زجاجة عصير مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وكذا علبة سمنة منتهية الصلاحية من مخزن الشركة قبل عرضها لبيعها للمواطنين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

>