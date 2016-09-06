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إخلاء سبيل متهمة بقتل زوجها بكفالة 5 آلاف جنيه بالأقصر

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إخلاء سبيل متهمة بقتل زوجها بكفالة 5 آلاف جنيه بالأقصر إخلاء سبيل متهمة بقتل زوجها بكفالة 5 آلاف جنيه بالأقصر

أرشيفية

أخلت محكمة مركز الأقصر الجزئية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، سبيل المعلمة المتهمة بقتل زوجها أثناء محاولتها الدفاع عن ابنهما بعدما حاول والده التعدى عليه بسكين المطبخ وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكان اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من اللواء ذكى مختار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الأقصر بمصرع المواطن محمود .م” 45 عاما” ويقيم بمنطقة العوامية إثر جرح قطعى بآلة حادة.

وقال عصام الطاهر، محامى الزوجة، “ه. ا.ع” 28 عاما مدرسة أنها قالت أمام المقدم أيمن غانم، رئيس مباحث قسم الأقصر أن مشاجرة نشبت بينها وبين المجنى عليه بسبب قيامه بضرب أحد أبنائه ضربا مبرحا ممسكا بسكين فى يده محاولا قتله، وأنها حاولت ابعاده عنه، وأثناء ذلك أصاب نفسه بجرح أعلى منطقة البطن فتم نقله للمستشفى الدولى إلا أنه لفظ انفاسه عقب وصوله مباشرة.

وأكدت التحريات والشهود من الاقارب والجيران حسن سير وسلوك الزوجة كما أن الجرح كان قطعيًا وليس غائرا إلى جانب إصابة الزوج بمرض السكري، وهو ما يؤكد سلامة موقف الزوجة.

وأكد المحامى قيام النيابة بالاستئناف ضد قرار إخلاء السبيل وتحديد جلسة الغد للنظر فى طلب الاستئناف.

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