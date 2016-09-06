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هولندا ستساعد إسرائيل في بناء خط غاز يصل إلى قطاع غزة

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هولندا ستساعد إسرائيل في بناء خط غاز يصل إلى قطاع غزة هولندا ستساعد إسرائيل في بناء خط غاز يصل إلى قطاع غزة

بنيامين-نتنياهو

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء بأن الهولندية ستساعد إسرائيل في تحسين إمدادات المياه والطاقة إلى قطاع غزة, بما في ذلك بناء خط غاز يصل إلى القطاع الساحلي.

واعلن نتنياهو – في تصريحات نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني – إن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قررت “تحسين إمدادات الطاقة والمياه إلى غزة، بما في ذلك مد خط الغاز”.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى هولندا والتي من المقرر أن تستمر يومين. وقبل هذه الزيارة، أعلن مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل ستستقبل لأول مرة “مجموعة عمل” من المحكمة الجنائية الدولية “قريبا” حيث ستقرر المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.

وتتفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة منذ سنوات بشكل متواصل، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، مما يزيد من قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

كما يعاني القطاع – الذي يعيش فيه نحو 8ر1 مليون نسمة – منذ ثماني سنوات، من أزمة كهرباء خانقة، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي. ويجبر تلوث المياه أو انقطاعها سكان القطاع على شرائها من محطات التحلية مما يشكل عبئا اقتصاديا جديدا عليهم، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.

ولا يعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع على المياه التي تصلهم من البلديات في الشرب، حيث يشترون المياه بواسطة شركات خاصة تعمل على تحليتها، بينما يقتصر استخدام مياه “البلدية” على أغراض التنظيف، وهو ما يزيد الأعباء المالية على السكان الذين يعانون الفقر والبطالة.

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