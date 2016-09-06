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تسليم تراخيص جديدة لبدء عمل المحاجر بالمنيا

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تسليم تراخيص جديدة لبدء عمل المحاجر بالمنيا تسليم تراخيص جديدة لبدء عمل المحاجر بالمنيا

محافظ المنيا يجتمع مدير إدارة المحاجر

سلم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عدد من تراخيص المحاجر الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالإسراع في إجراء التعديلات الخاصة بتصحيح منظومة المحاج،ر من خلال إصدار التراخيص اللازمة.

و أوضح الدكتور علاء الدين محمد مدير عام إدارة المحاجر،أنه لم يتم إصدار أية تراخيص للمحاجر منذ عام 1991، وجاري حاليًا ضمن إصلاح منظومة المحاجر لإنهاء الإجراءات الخاصة بترخيص 79 محجرًا، وتقدم أصحابها بطلبات للحصول على تراخيص، وقاموا بتسديد الرسوم المقررة، ويتم التنسيق مع القوات المسلحة، والآثار والبيئة، لإصدار الموافقات الخاصة بالتراخيص، والتي قد لا تستغرق يومًا حال إنهاء الموافقات اللازمة.

و كانت قد بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات للدفع بقطاع المناجم والمحاجر، وتحصيل مستحقات الدولة، حيث تم توجيه إنذارات لأصحاب المحاجر غير المرخصة بسرعة الانتهاء من التراخيص وتوفيق أوضاعهم.

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