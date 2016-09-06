رئيس جامعة المنيا يلتقي المرشحات للقب الطالبة المثالية للجامعات المصرية

التقي الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، بطالبات الجامعات المصرية المرشحات للحصول علي لقب الطالبة المثالية للجامعاتالمصرية، وهن، الطالبة ميسرة أحمد عز الدين من جامعة القاهرة والطالبة فيروز سعد عبدالمجيد من جامعة حلوان والطالبة نانسي عبد الله أبو رواش من جامعة المنوفية والطالبةمي محمود محمد حجازي من جامعة بنها.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعةالمنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بليغ حمدي والدكتور محمود عبد المجيد، أما عن الجنة الإجتماعية والتي يرأسها الدكتور حسام عبد الرحيم وإشراف عماد محمد زكيمدير عام رعاية الطلاب وعاطف عيسي مسئول النشاط .

وصرح الدكتور حسام عبد الرحيم رئيس اللجنة الإجتماعية أنهسيتم إعلان النتائج اليوم في حفل ختام الأنشطة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الساعةالعاشرة مساءً بقاعة المؤتمرات الكبري بمركز الفنون والآداب.