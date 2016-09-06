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«تموين المنيا» ينظم قافلة طبية وغذائية لقرية «ديرالسنقورية» لمحاربة الغلاء

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«تموين المنيا» ينظم قافلة طبية وغذائية لقرية «ديرالسنقورية» لمحاربة الغلاء «تموين المنيا» ينظم قافلة طبية وغذائية لقرية «ديرالسنقورية» لمحاربة الغلاء

تنظم قافلة طبية وغذائية بالمنيا

مراسل «ONA»

نظمت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية وتموينية بالتعاون مع مديرية الصحة، بقرية دير السنقورية بمركز بنى مزار.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنَّ القافلة يتم تنظيمها على مدار يومين في القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أنَّه تم إعداد خطة لتخصيص يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع للقوافل التموينية للقرى الأكثر احتياجًا حتى نهاية العام الجاري.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنَّ القافلة تضم بيع لحوم سودانية مبردة بسعر الكيلو 60 جنيهًا، ولحوم برازيلية بسعر 45 للكيلو وكبده بسعر 35 جنيهًا ومفروم بسعر 45 جنيهًا، كما تضم مختلف السلع التموينية بتخفيضات عالية لمحاربة الغلاء.

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