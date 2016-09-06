إيطاليا تفكك شبكة تهريب لاجئين سوريين إلى غرب أوروبا

قالت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء إنها فككت شبكة إجرامية تهرب أشخاصا معظمهم لاجئون سوريون عبر البلقان إلى غرب أوروبا.

وبحسب رويترز قال بيان للشرطة إن قوات شرطة دولية اعتقلت 21 شخصا في النمسا وألمانيا وإيطاليا للاشتباه في أنهم يهربون البشر. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجراه مدعون في مدينة كومو بشمال إيطاليا.

وكان معظم المعتقلين سوريين بينما كان آخرون من الجزائر ومصر ولبنان وتونس وكانوا رسميا من سكان المنطقة المحيطة بكومو.

ووفقا للمدعين الذين عملوا مع وحدة التعاون القضائي الأوروبي فقد نظمت الشبكة الإجرامية نقل أكثر من 200 مهاجر من 2014 إلى 2016 وكانت تطلب منهم 500 يورو على الأقل للفرد.

وقالت وحدة التعاون القضائي الأوروبي (يوروجاست) إن التحقيق بدأ في سبتمبر أيلول العام الماضي بعد أن اعتقل إيطالي في المجر “أثناء قيادة مركبة تحمل عددا من المهاجرين بشكل غير مشروع.”

وذكرت شرطة إيطاليا أن شبكة التهريب نقلت مهاجرين وصلوا المجر ومن هناك جرى نقلهم صوب ألمانيا والنمسا وبشكل أقل إلى فرنسا وإيطاليا.