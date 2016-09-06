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بالصور.. انطلاق الرحلات السياحية والآثرية للمشاركين بأسبوع الفتيات بالمنيا

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بالصور.. انطلاق الرحلات السياحية والآثرية للمشاركين بأسبوع الفتيات بالمنيا بالصور.. انطلاق الرحلات السياحية والآثرية للمشاركين بأسبوع الفتيات بالمنيا

انطلاق الرحلات السياحية والآثرية للمشاركين بأسبوع الفتيات بالمنيا

مراسل «ONA»

انطلقت اليوم رحلات سياحية وأثرية لطالبات الجامعات المصرية المشاركات في أسبوع الفتيات الرابع المقام بجامعة المنيا، حيث توجهن لمدينة بني حسن، للتعريف الطلاب بأهم المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة التي تعُد من أهم محافظات صعيد نظرًا لموقوعها المتوسط وما تضمه من مواقع أثرية فريدة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، إنَّ محافظة المنيا تعتبر متحفًا وسجلًا قديمًا لعصور تاريخية مرت علي مصر إذا تعُد سجلاً وافياً للأثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، مؤكدًا أنَّ الجامعة حرصت علي تنفيذ هذه الرحلات السياحية لتعريف الطلاب بجمال وتراث بقعة جميلة من أرض الوطن وما تحتويه من معالم أثرية وتراث حضاري.

وشارك في الرحلات 400 طالبة من جميع الجامعات المصرية المشاركة في الأسبوع، حيث تحركت صباح اليوم 7 أتوبيسات سياحية لنقل الطلاب إلي المناطق الأثرية إلي جانب الرحلات النيلية الترفيهية.

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