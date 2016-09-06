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السجن 15 عاما غيابيا لطالب لإتجاره بالحشيش أمام مسجد بروض الفرج

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السجن 15 عاما غيابيا لطالب لإتجاره بالحشيش أمام مسجد بروض الفرج السجن 15 عاما غيابيا لطالب لإتجاره بالحشيش أمام مسجد بروض الفرج

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما غيابيا، على "حسن يحيى - طالب" وشهرته حسن اللول، لإتجاره فى الحشيش بمنطقة روض الفرج.

 

صدر الحكم برئاسة يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف ومحمد عبد المالك وأمانة سر عصام ترك.

 

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط الأجهزة الأمنية المتهم خلال تعاطيه المخدرات وبيعها أمام أحد المساجد بالمنطقة.

 

وأوضح تقرير مصلحة الطب الشرعى، أن وزن المضبوطات بلغ 8 جرامات من مادة الحشيش، وأسندت النيابة للمتهم حيازة المخدرات، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية.


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