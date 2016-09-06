تشديدات أمنية بعد حكم بالسجن المشدد لـ42 إخوانيا من 3 - 5 سنوات بسوهاج

رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج درجة استعدادها للدرجة القصوى، تمهيدا لترحيل 16 من عناصر جماعة الإخوان، من جملة 42، عقب الحكم عليهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية هدفا تكدير السلم والأمن العام.

ترجع الواقعة عقب صدور محكمة جنايات سوهاج منذ قليل بلجستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، والتى قضت فيه بالسجن المشدد على 42 إخوانيا بينهم 16 حضوريا من 3 إلى 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية هدفا تكدير السلم والأمن العام.

وشمل قرار المحكمة أيضا السجن المشدد لـ8 أشخاص لمدة 5 سنوات و8 متهمين بالسجن 3 سنوات وجميعهم محبوسين، كما شمل قرار المحكمة بالسجن الغيابى لمدة 5 سنوات على 3 متهمين وبالسجن لمدة 3 سنوات على 23 متهما، وذلك فى 4 قضايا منظورة أمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.