الإسماعيلى يطلب استعارة إسلام الفار من الأهلي

نورهان فايد

طلب مسئولو الإسماعيلى من نظرائهم بالنادى الأهلي، استعارة إسلام الفار صانع ألعاب الفريق الأحمر، الذى تم التعاقد معه قادما من نجوم المستقبل، بناء على رغبة حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الذى طلب إعارته أول موسم لإكسابه حساسية المباريات قبل انضمامه للقلعة الحمراء.



ويفاضل الأهلي بين أكثر من عرض محلى لإعارة اللاعب له فى ظل العروض الكثيرة، التى وصلت للنادى الأحمر تطلب التعاقد مع الفار، الذى يتمتع بمهارات فنية وبدنية عالية.



ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين قبل نهاية فترة القيد الصيفى، المقرر أن تنتهى نهاية الأسبوع الجارى.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads