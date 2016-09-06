أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

الإسماعيلى يطلب استعارة إسلام الفار من الأهلي

  • رياضة
  • 30
Google+ Print
الإسماعيلى يطلب استعارة إسلام الفار من الأهلي الإسماعيلى يطلب استعارة إسلام الفار من الأهلي

نورهان فايد

طلب مسئولو الإسماعيلى من نظرائهم بالنادى الأهلي، استعارة إسلام الفار صانع ألعاب الفريق الأحمر، الذى تم التعاقد معه قادما من نجوم المستقبل، بناء على رغبة حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الذى طلب إعارته أول موسم لإكسابه حساسية المباريات قبل انضمامه للقلعة الحمراء.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من عرض محلى لإعارة اللاعب له فى ظل العروض الكثيرة، التى وصلت للنادى الأحمر تطلب التعاقد مع الفار، الذى يتمتع بمهارات فنية وبدنية عالية.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين قبل نهاية فترة القيد الصيفى، المقرر أن تنتهى نهاية الأسبوع الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي

إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي