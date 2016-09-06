النص الكامل لكلمة رئيس "النواب" حول إنجازات البرلمان بدور الانعقاد الأول

ينشر اليوم السابع، نص كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بالجلسة الختامية للبرلمان، حول إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المؤشرات الكمية والكيفية لأداء مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول، وفى مقدمتها، عقد البرلمان 96 جلسة عامة، بالإضافة إلى 2 جلسة خاصة، تميزت هذه الجلسات بامتداد العمل فيها لـ289 ساعة و39 دقيقة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة، إن عدد ساعات عمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، يؤكد أن البرلمان لم يدخر جهده ووقته للوفاء بالمتطلبات الدستورية لاسيما بعد استكمال جميع المؤسسات الدستورية بالبلاد، لتحقيق الديمقراطية التى كافح الشعب من أجلها.

وأضاف عبد العال، أن عدد المتحدثين من أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى بلغ 567 نائبا، وهى نسبه تعد أعلى من جميع معدلات المتحدثين خلال دور الانعقاد الواحد فى الفصول التشريعية منذ عام 1995 وحتى 2010.

وإلى نص الكلمة: