أسامة غنيم: معمل برشلونة لم ينته من عينة إيهاب عبد الرحمن.. والنتيجة غدا

نورهان فايد

أكد أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه على تواصل دائم مع معمل برشلونة للمنشطات، لمعرفة نتيجة العينة الثانية الخاصة بإيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى، والتى كان محدد إعلانها اليوم .

أضاف غنيم أن المعمل ينهى عمله فى الخامسة مساء، وطوال اليوم كان هناك اتصالات بين الوكالة والمعمل، ولكن المعمل لم ينته حتى الآن من نتيجة العينة، ومن المتوقع إعلانها غدا .

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن تم حرمانه من أولمبياد ريودى جانيرو بعد ثبوت تعاطيه عقار الهرمون الذكرى، وفقا لنتيجة العينة الأولى.

شبكةعيونالإخبارية

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