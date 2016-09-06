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والد أحد طلاب إزدراء الأديان: هروبهم لسويسرا كان إضطراريًا

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والد أحد طلاب إزدراء الأديان: هروبهم لسويسرا كان إضطراريًا والد أحد طلاب إزدراء الأديان: هروبهم لسويسرا كان إضطراريًا

الطلاب الأربعة

نقلت أسر الطلاب الأربعة المتهمين بإذدراء الدين الإسلامي، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5سنوات، بناءًا علي حكم محكمة جنح مركز بني مزار بشمال المنيا، لإتهامهم بتصويرونشر مقاطع تسئ لصلاة المسلمين، في شهرإبريل من العام الماضي، أنهم يرغبوا في العوده لمصر، وأنهم سافروا إضطراريًا، تحسبًا لملاحقتهم أمنيًا لتنفيذ أحكام السجن بحقهم.

وقال عاطف داود، والد الطالب مولر، لم أستطع مقابلة بنجلي أو مشاهدته منذ فترة طويله تزيد عن عام، وفي أخر مره تلقيت منه إتصال كانت منذ نحو 4 أشهر، ورفض بشكل قاطع أن يخبرني بمكان تواجده، وتابع أن مليش غير ولادي والضني غالي، وكنت أتمني يعيش في بلده وسط أخوته ولايضطر إلي السفر.

وقال والد أحدهم، إن وضع هروبهم سواء بداخل أو بخارج ، في حد ذاته وضع إضطراري مؤسف ومأساوي، خاصة وأنهم طلاب وأعمارهم صغيره، كما أن الجميع يعرف أن مقطع الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، كان يسخر من تنظيم داعش الإرهابي وليس المسلمين.

ونقلًا حد المواقع الأخبارية الأجنبية، أن الطلاب الأربعة، سافروا إلى تركيا منذ 5 شهور، وكانوا يقيمون بمنزل بالعاصمة إسطنبول، منذ أبريل الماضي، وذلك بدعم من المنظمات المسيحية وحقوق الإنسان، وقبل أسبوعين، حصلوا علي تأشيرة إنسانية “في ظروف خاصة” لسويسرا، حيث سيتم طلب اللجوء هناك، ورفض الطلاب الإفصاح عن طريقة هروبهم من مصر لأسباب أمنية.

وكانت محكمة جنح أحداث مركز بني مزار، بشمال المنيا، عاقبت 4 طلاب مسيحيين، بالسجن لمدة 5 سنوات لكل واحد، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي، والإساءة لصلاة المسلمين، وإثارة الفتنة،وهم ألبير أشرف، 18 سنة، ومولر عاطف، 18 سنة، وباسم أمجد، 18 سنة، وكلينتون مجدى،15 سنة، وجميعهم طلاب بالصف الثالث والأول بالثانوي العام ببني مزار، ومن أبناء قرية الناصرية.

وكانت ذات المحكمة، أصدرت حكمًا فى يوم 30 من شهر يناير الماضى، بمعاقبة المتهم الخامس، ويدعى جاد يوسف 35 سنة، مدرس إنجليزي، ومقيم بقرية الناصرية، بالسجن لمدة 3 سنوات، فى ذات التهم وكذا تحريض الطلاب علي ترويج الفيديو، علي مواقع التواصل الإجتماعي.

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