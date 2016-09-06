«اتحاد كرة القدم»: ندرس التأمين على المدربين ضد المخاطر

نورهان فايد

أكد الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم: "إن الاتحاد تلقى عرضين للتأمين على المدربين ضد المخاطر، ويتضمن أحد العرضين شروطا من بينها قسط سنوى يقدر ب 150 جنيها يسددها المدرب من راتبه الشخصى".

وقال سعد في تصريحات إنه سيتم تقديم العرضين على العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد موضحا أنه من بين الشروط في حالة الوفاة الطبيعية حتى 60 سنة يحصل الورثة على 100 ألف جنيه وفى حالة الإصابة نتيجة حادث يحصل على 200 ألف جنيه وفى حالة الإصابة يحصل على 2000 جنيه شهريا، ونفقات الجنازة والعلاج للأمراض المزمنة يحصل على 7500 جنيه سنويا".

وأضاف أنه تم عرض الملف على أعضاء الاتحاد لعرضه على المهندس هانى أبو ريدة للبت فيه بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم حصر نحو 8786 مدربا أصدروا رخصا، ومن المتوقع أن يزيد العدد ليتجاوز 10 آلاف مدرب.

شبكةعيونالإخبارية

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