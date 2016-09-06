زعيما أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على أهمية الدور الصيني لمواجهة “بيونج يانج”

أكد زعيما كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على دور الصين في تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية وحل المعضلة النووية للدولة الشيوعية، مشيران إلى أن التحالف سيستمر مع بكين من خلال مختلف القنوات.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قالت الرئيس الكورية الجنوبية بارك كون هيه خلال مؤتمر صحفي مشترك انه “بالنظر إلى أن دور الصين مهم في التنفيذ الفعال للعقوبات ضد كوريا الشمالية وحل مشكلتها النووية، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مواصلة الاتصالات مع الصين من خلال قنوات مختلفة”.

وعن العقوبات الأخيرة قال أوباما إن الحليفان سوف يعملان “بجد” لتنفيذها.

وأضاف “اننا ذاهبون للعمل معا لغلق الثغرات بالتأكيد وجعلها أكثر فعالية”، مشددا على أن التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية “لا يتزعزع”.

وفي بيان صحفي أكدت الرئيسة بارك كون هيه ونظيرها الأميركي باراك أوباما على أن تحالفهما سوف يحافظ على قوة الردع من خلال تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة ونشر نظام امريكي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية.

ويشير الردع الى التزام الولايات المتحدة المعلن للدفاع عن حليفتها من خلال تعبئة كل قدراتها العسكرية والنووية والتقليدية، للتعامل مع العدوان واستفزازات كوريا الشمالية.

وأشار البيان الصحفي إلى أن الحليفان سوف يكثفان جهودهما لتعزيز إنفاذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ.

في المؤتمر تطرقت بارك أيضا الى سجل حقوق الإنسان السيئ لكوريا الشمالية، قائلة ان تحسين حقوق الانسان في كوريا الشمالية سيكون “نقطة الانطلاق الحاسمة” نحو إعادة الوحدة الوطنية.

وأشارت الى ان “الوحدة ستوفر فرصة لكوريا الشمالية لتعامل بمساواة”.