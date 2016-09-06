«التموين» تضبط 500 اسطوانة بوتاجاز وألبان ولحوم فاسدة بالمنيا

شنت مباحث التموين بالمنيا، اليوم الثلاثاء، حملة لمواجهة الغش التجاري ومحاربة غلاء الأسعار، حيث أسفرت عن ضبط 500 اسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، وألبان فاسدة ولحوم حمراء مذبوحه خارج المجازر.

وتلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بشن حملة لمتابعة الحالة التموينية بدائرة المحافظة ومحاولة القضاء على كافة أساليب الغش التجاري، تمكنت من ضبط بعض الأشخاص بدائرة مراكز مغاغة والمنيا وأبوقرقاص، لقيامهم بحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وكذا سيارات محمله بالأنابيب لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشملت الضبطيات، 500 اسطوانة بوتاجاز صغيره الحجم، و1550 كيلو لبن مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك، و35 كيلو لحوم مذبوحه خارج لمجازر وغير صالحة، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.