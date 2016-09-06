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مانشيني يرد على خوليت: كنت لاعب كبير ولم تنجح في شيء بعد ذلك

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مانشيني يرد على خوليت: كنت لاعب كبير ولم تنجح في شيء بعد ذلك مانشيني يرد على خوليت: كنت لاعب كبير ولم تنجح في شيء بعد ذلك

رفض روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان السابق انتقادات رود خوليت النجم الهولندي السابق، موضحا إنه كان مجرد لاعب كرة كبيرة ولم ينجح في أي شيء أخر.

وكان رود خوليت قد انتقد في وقت سابق مانشيني وتحضيره للاعبي إنتر قبل بدء الموسم الجديد.

وصرح مانشيني لراديو "إنكونترو أولمبيا" الإيطالي :"خوليت كان محظوظ لأنه حظى بمسيرة رائعة كلاعب كرة، فقط".

وأضاف "في كرة القدم، حينما تكون لاعبا كبيرا، ثم لا تنجح في أي شيء أخر، فهو شيء من الصعب تقبله".

وتابع "نوعية الناس التي تتحدث عن اللاعبين والمدربين الأخرين، إن كان صديقا لفرانك دي بور فهذا لا بأس به، لكن لا يمنحه ذلك الحق لكي يقول تلك الكلمات".

وأتم "لكن خوليت ليس الأخير، هناك الكثيرين مثله، الحسد شيء سيء".

وكانت إدارة إنتر ميلان قد قامت بفسخ عقد مانشيني وعينت فرانك دي بور خلفا له.

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