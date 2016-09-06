' لاعبو يوفنتوس شعروا أن بوجبا خانهم '

قال تقرير إيطالي إن لاعبي يوفنتوس شعروا بالخيانة بعد رحيل بول بوجبا عن فريقهم لمانشستر يونايتد.

بقيمة تاريخية – حوالي 100 مليون جنيه إسترليني – ترك بوجبا يوفنتوس وعاد ليونايتد، الأمر الذي جعل جريدة "توتوسبورت" تقترح أن اللاعبون اللذين أخبرهم بوجبا بأنه باق "شعروا بالخيانة".

وبالتحديد، سمى التقرير كل من باولو ديبالا وجيانلويجي بوفون.

باولو ديبالا أثناء وجوده في مالطا هذا الأسبوع تحدث عن بوجبا بغضب قائلا "سأرى بوجبا يوما ما.. بعد الاعتزال".

وكشفت "توتوسبورت" أن يوفنتوس لم يكن ينوي بيع بوجبا الصيف الماضي، مشددة أن رئيس النادي أندريا أنييلي والمدير الرياضي جيوسيبي ماروتا كانوا يجهزون عقدا جديدا للاعب بقيمة أعلى، إلا أن عقده في يونايتد كان أعلى من العرض الذي كان سيقدمه يوفنتوس للتجديد.