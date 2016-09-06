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مخيتاريان: لست واثقا من جاهزيتي لدربي مانشستر

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مخيتاريان: لست واثقا من جاهزيتي لدربي مانشستر مخيتاريان: لست واثقا من جاهزيتي لدربي مانشستر

قال هنريك مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد إنه ليس واثقا من جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري أم لا.

وكان مخيتاريان قد تلقى إصابة أثناء تمثيله لمنتخب أرمينيا في فترة التوقف الدولي قد تبعده لمدة تقترب من الـ10 أيام. (طالع التفاصيل)

وكتب مخيتاريان عبر حسابه على موقع "إنستاجرام":"أستمر بقوة في محاولة للعودة، لكنني لست واثقا من أنني سأكون لائقا بدنيا من أجل الدربي خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف "أنا متحمس بشدة وأخطط بأن أضع كل قوتي لأعود بشكل أفضل قدر المستطاع من أجل العودة لحبي الأكبر وهو كرة القدم".

وأتم "شكرا على إرسالكم لي رسائل دعم وحب".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي يوم السبت ضمن رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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