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«عبد العال»: الرئيس سيشهد احتفالية مرور 150 عامًا على العمل النيابى بمصر

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«عبد العال»: الرئيس سيشهد احتفالية مرور 150 عامًا على العمل النيابى بمصر «عبد العال»: الرئيس سيشهد احتفالية مرور 150 عامًا على العمل النيابى بمصر

من اليمين رئيس مجلس النواب – ورئيس الجمهورية

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنَّ البرلمان سينظم احتفالية كبرى فى مدينة شرم الشيخ فى التاسع من شهر أكتوبر المقبل، للاحتفال بمرور 150 عامًا على بدء العمل بالحياة النيابية فى منذ عام 1866م، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية.

وأوضح عبد العال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة أنَّ البرلمان المصرى على مر العصور كان ومازال حاضنا لقيمة العمل الوطنى، مؤكدا أن برلمان 2015 شهد تمثيل جميع أطياف المجتمع المصرى، بداية من الشباب والمرأة والمستقلين والحزبيين نهاية بأصحاب الانتماءات السياسة المختلفة، وهذا اكبر دليل على نزاهة العملية الانتخابية، وأن المجلس كان ممثلا للمجتمع المصرى بجميع أطيافة.

وتابع رئيس مجلس النواب، أنه لم يدخر جهدا فى العمل من أجل دعم العملية الديمقراطية، وعلى الرغم من المناقشات الساخنة التى شهدتها القاعة العامة فإنه استطاع أن يحتويها جميعا، مع الحفاظ على هوية أصحابها، وما كان للتجربة أن تنجح لولا تكاتف الجميع.

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