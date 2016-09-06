خبير نفط: إيران لن تلتزم بتجميد انتاجها النفطي إلا بعد التزام روسيا والسعودية

قال الخبير النفطي العراقي ، عبدالرحمن المشهداني، إن إيران لن تلتزم بأية اتفاقات لتجميد سقف انتاج النفط، مالم تلتزم الأطراف الكبرى المنتجة للنفط السعودية وروسيا بتجميد سقوف الانتاج، موضحًا أنه يجب على تلك الدول الكبرى خفض سقف الانتاج ليتوازن انتاج النفط من إيران والعراق.

وأضاف المشهداني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الاتفاق السعودي الروسي لتجميد سقف الانتاج، لن يحظي بقبول إيران والعراق، مشيرًا إلى أن العراق وإيران غير مستعدان للتنازل عن حصصهم الإنتاجية، موضحًا أنهم يعتقدون أن السعودية وروسيا استحوذا على حصصهم في السوق العالمية.

وأشار المشهداني، إلى أن العراق لديهم إلتزامات مع شركات نفطية عالمية تلزمه بدفع تكاليف باهظة حالة تجميد سقف الإنتاج.