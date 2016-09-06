فرنسا تجهز حاملة طائرات لمساندة الجيش العراقى لاستعادة الموصل من “داعش”

قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها تنشر مدفعية فى العراق وتجهز لإرسال حاملة طائرات لتعزيز الدعم العسكرى الأجنبى للحملة المرتقبة للجيش العراقى لاستعادة الموصل معقل تنظيم داعش فى العراق.

وبحسب “رويترز”، اتخذ الجيش العراقى ووحدات القوات الخاصة التابعة له تدريجيا مواقع حول المدينة التى تبعد 400 كيلومتر إلى الشمال من بغداد بينما تحرص قوات التحالف الدولى على الاستفادة من خسارة التنظيم المتشدد لأراض فى كل من العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لو دريان لتجمع من المسؤولين العسكريين فى باريس “قررنا أن نعزز دعمنا للقوات العراقية هذا الخريف بهدف استعادة الموصل. المدفعية فى هذه اللحظة تقترب من الوصول إلى الجبهة.”وأضاف أن حاملة الطائرات شارل ديجول ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط.ورفض مسؤولو الدفاع الفرنسيون الخوض فى التفاصيل المتعلقة بطبيعة المدفعية.

وكثفت فرنسا -أول دولة تنضم للغارات الجوية التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق- عملياتها الجوية ضد الدولة الإسلامية بما فى ذلك فى سوريا بعد العديد من الهجمات التى نفذها التنظيم فى فرنسا. كما أن لباريس قوات خاصة تعمل فى كلتا الدولتين وتقدم أسلحة لجماعات المعارضة السورية.