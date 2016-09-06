«الدولية للهجرة»: 288 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا بحرًا هذا العام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أن اكثر من 288 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عن طريق رحلات البحر المتوسط خلال الفترة الماضية من العام الجارى 2016 وحتى أول أمس 4 سبتمبر.

وأوضحت المنظمة – فى بيان اليوم الثلاثاء -أن العدد لا يشتمل على المئات ممن هم فى طريقهم الآن إلى الموانئ الإيطالية بعد أن تم إنقاذهم فى عرض البحر بقناة صقلية امس الاثنين وأول امس الأحد، لافتة إلى أن تقريبا كل المهاجرين واللاجئين عن طريق البحر المتوسط خلال العام الجارى قد وفدوا إلى اليونان وإيطاليا، حيث وصل إلى الأخيرة 116 ألفا و861 مهاجرا ولاجئا.

وذكرت المنظمة أن خلال رحلات البحر المتوسط الخطرة فإن عدد حالات الوفيات بلغ حتى الآن 3176 حالة وفاة بينها 2736 حالة وفاة لمهاجرين ولاجئين خلال رحلات البحر، ولا تشتمل الأرقام على 15 جثة تم العثور عليها أمس.

وأشارت إلى أن فى الفترة بين أول أغسطس الماضى وحتى 4 سبتمبر وصل عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا 23 ألفا و78 مهاجرا ولاجئا وبمعدل يومى يصل إلى 660 شخصا وذلك مقارنة بحوالى 93 ألفا و774 مهاجرا ولاجئا كانوا وصلوا فى الشهور السبعة الأولى من العام الجارى وبمعدل يومى يصل إلى 440 شخصا.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن العدد الإجمالى يقل بحوالى 100 ألف عن الأعداد التى عبرت المتوسط فى نفس الفترة من العام الماضى وعزت المنظمة ذلك إلى الانخفاض الحاد لأعداد الواصلين إلى اليونان منذ أواخر مارس الماضي.

أ.ش.أ