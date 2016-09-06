كيف تتصرفين في العيد وأنت نفساء؟

قد يصادف عيد الأضحى وأنت قد وضعت مولودك الجديد منذ أيام قليلة، وأصبحت في حكم النفساء، فكيف تستطيعين التصرف في أيام العيد خاصة إذا كان لديك أطفال آخرون، وأن هناك ضيوفاً سوف يدخلون إلى بيتك.

"سيدتي نت" التقت بالدكتورة حنان موسى - طبيبة أسرة- والتي أشارت إلى عدة نقاط هامة يجب على النفساء إتباعها فيما يخص "اتيكيت العيد" ولكي تمر أيام العيد بصحة وسلام لها ولصغيرها وباقي أفراد العائلة وهذه النقاط كالتالي:



• الأيام الأولى من النفاس، والتي تتوافق مع مناسبة تكون مزعجة للمرأة من الناحية النفسية إضافة للعبء الجسدي عليها ويجب أن تتلاءم معها لكي تمر دون متاعب.

• بالنسبة للمولود فهي سوف توليه رعايتها ولا تنشغل عنه لكي لا يتعرض للخطر من إخوته الكبار مستغلين انشغال الأم.

• يجب إبعاد الصغار عن المولود حين يلهون بالبالونات والألعاب التي تطلق صوتاً مزعجاً أو تطلق الماء أو المفرقعات.



• يجب أن تهتم بنظافتها الشخصية لأنها عنوانها وترتدي ملابس مريحة وتكون غامقة لكي لا تتبقع بالحليب أو دماء النفاس.

• عليها تجربة النوع المناسب من ضمادات الصدر قبل العيد لتختار ما يناسبها لتحافظ على جمال صدرها ومظهرها.

• اختيار وسائل الحماية الخاصة بها من النوع الجيد والرفيع في نفس الوقت لكي لا يعيق حركتها.



• عدم ارتداء ملابس ضيقة لأن الرحم يكون بحاجة لاستعادة وضعه الطبيعي والتخلص من مخلفات الولادة.

• يمكن أن تجمع النفساء بين حلوى العيد وحلوى التهنئة بالمولود كأن تكتب عبارات مناسبة بهذين الحدثين ويكون ذلك أوفر لها من الناحية المادية.

• يجب على النفساء عدم الإكثار من كعك العيد، لأنه يسبب الانتفاخات التي تنعكس على الرضيع.



• الكعك يزيد من وزنها وهي تريد التخلص من الوزن الذي اكتسبته خلال الحمل.

• ترتيب وتنظيف البيت قد تعهدين به لأمك أو يكون بمساعدة الزوج وباقي الصغار.

• امتنعي عن حمل قطع الأثاث الثقيلة منعاً تاماً خاصة إذا كنت قد ولدت بعملية قيصرية أو أن هناك خياطة في منطقة العجان.



• اسمحي للصغار بالخروج مع والدهم ولا يحبذ خروجك من البيت، جهزي لهم حقيبة صغيرة بها بعض الغيارات الخفيفة والماء وبعض الساندوتشات وقطع الفاكهة التي لا تحتاج للتقطيع.

• لا تتحدثي مع ضيوفك عن آلام الولادة واتركي أيام العيد للفرح والبهجة وسعادتك بمولودك الذي جاء إلى الدنيا بهذه الأيام المباركة.