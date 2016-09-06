انقطاع الدورة بعد النفاس

ترد "سيدتي وطفلك" الكثير من الاستفسارات عن أمور تخص الحمل والولادة، والتغذية وتربية الأطفال، وذلك عبر الإيميل [email protected] وبعد عرض بعضها على الأطباء المختصين بكل استفسار، تجيب د. كولشان محمد جميل، استشارية بأمراض النسائية والتوليد من المشفى الكندي بدبي، على سؤال الأم.

أنا أم مرضع لطفلة عمرها 9 أشهر، دورتي الشهرية جاءت بعد النفاس، ومن ثم انقطعت 3 أشهر تقريباً ثم جاءت تاريخ 31/10، واستمرت إلى تاريخ 4/11 ثم فوجئت مرة بنزولها، فهل هذا طبيعي؟

عدم انتظام الدورة الشهرية في فترة الرضاعة طبيعي إلا أنها تختلف من سيدة إلى أخرى، ويعتمد أيضاً على انتظام الرضاعة ليلاً ونهاراً، فانتظامها يؤدي إلى انقطاع الدورة بسبب ارتفاع هرمون البرولاكتين، رجوع الدورة بعد 9 أشهر شيء طبيعي بسبب بدئك إطعام الطفل عدا الحليب، وهذا ما يقلل نسبة الهرمون.

إلا إذا كانت دورة متكررة وكثيفة وحدث نزف ما بين الدورتين، أو نزف ما بعد الجماع هنا عليك إجراء الفحص النسائي، وبعض التحاليل لاستبعاد أي حالة مرضية ليس لها علاقة بالرضاعة.

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