وزير الإدارة المحلية اليمنى: 82 % من السكان يحتاجون للرعاية

كشف عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمنية، عن أن 21 مليون يمنى يحتاجون للرعاية حيث يمثلون 82% من السكان، مؤكدًا أنه تم وقف العمل فى 600 مستشفى فى اليمن، متهمًا الميليشيات الحوثية وقوات صالح بتحويل المدارس لتحصينات عسكرية.

واتهم وزير الإدارة المحلية اليمنية، فى مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من القاهرة، منظمات الأمم المتحدة بعدم إرسال مساعدات إلى تعز، مضيفًا: منظمات الأمم المتحدة مقصرة تجاء تعز وأهلها، مشددًا فى الوقت ذاته على أن الحكومة اليمنية فى المقابل تعمل على إيصال المساعدات الخليجية. وكشف الوزير اليمنى، عن أن ميزانية وزارته تتكلف بها المملكة العربية السعودية ودول الخليج،.