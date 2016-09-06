أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الإدارة المحلية اليمنى: 82 % من السكان يحتاجون للرعاية

Google+ Print
وزير الإدارة المحلية اليمنى: 82 % من السكان يحتاجون للرعاية وزير الإدارة المحلية اليمنى: 82 % من السكان يحتاجون للرعاية

>كتب سمير حسنى

كشف عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمنية، عن أن 21 مليون يمنى يحتاجون للرعاية حيث يمثلون 82% من السكان، مؤكدًا أنه تم وقف العمل فى 600 مستشفى فى اليمن، متهمًا الميليشيات الحوثية وقوات صالح بتحويل المدارس لتحصينات عسكرية.

واتهم وزير الإدارة المحلية اليمنية، فى مؤتمر صحفى بثه التليفزيون على الهواء مباشرة من القاهرة، منظمات الأمم المتحدة بعدم إرسال مساعدات إلى تعز، مضيفًا: منظمات الأمم المتحدة مقصرة تجاء تعز وأهلها، مشددًا فى الوقت ذاته على أن اليمنية فى المقابل تعمل على إيصال المساعدات الخليجية. وكشف الوزير اليمنى، عن أن ميزانية وزارته تتكلف بها المملكة العربية ودول الخليج،.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان