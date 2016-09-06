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تجديد حبس ضابطين ١٥ يومًا لاتهامهما بقتل عامل بمركب سياحي بالمعادي

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تجديد حبس ضابطين ١٥ يومًا لاتهامهما بقتل عامل بمركب سياحي بالمعادي تجديد حبس ضابطين ١٥ يومًا لاتهامهما بقتل عامل بمركب سياحي بالمعادي

أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ضابطين، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل مركب سياحي بالمعادي.

ويشار إلى أن محمد سالمان، وكيل نيابة حلوان، أخلى سبيل ضابط ثالث متهم في القضية على ذمة التحقيقات، بضمان وظيفته، وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن شرطة النجدة عثرت على جثة بجوار مستشفى المعادى، وعليها آثار تعذيب، وبالتحري عن هوية صاحبها، تبين أنه عامل في باخرة سياحية بالمعادى، وسبق اتهامه بابتزاز عربى.

وبمعاينة النيابة لمقر عمل القتيل، عثرت على مقطع يظهره وهو يشتبك لفظيا مع سائح عربى، وعندما طلبت النيابة تحريز الكاميرات أفسدها صاحب الباخرة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائح، وصاحب الباخرة بكفالة 5000 جنيه.

 

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