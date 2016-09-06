كوبر يهاجم جنوب أفريقيا بصلاح و"كوكا"

نورهان فايد
اعلن الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة جنوب أفريقيا ودياً والتي تنطلق في السابعة مساءً.
احمد الشناوى في حراسة المرمى.
الدفاع : عمر جابر وعلى جبر واحمد دويدار ومحمد عبد الشافى.
الوسط :محمد الننى وابراهيم صلاح وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه.
الهجوم :احمد حسن كوكا.
البدلاء: على لطفى واحمد فتحى واحمد المحمدى ووليد سليمان وسام مرسى ورمضان صبحى وطارق حامد ومصطفى فتحى وعمرو جمال وباسم مرسى وحمادة طلبة واسلام جمالإعلان - Ads إعلان - Ads