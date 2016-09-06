أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الخارجية التركية: ضغط شعبي للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

Google+ Print
الخارجية التركية: ضغط شعبي للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الخارجية التركية: ضغط شعبي للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية التركى_مولود جاووش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي إن حالة من الاستياء تسود مواطني بلده إزاء “المعايير المزدوجة” التي طبقها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بعد محاولة الانقلاب هذا العام وإنهم يمارسون “ضغطا هائلا” على لإنهاء محادثات الانضمام لعضويته.

وبحسب رويترز اتهم مولود تشاووش أوغلو الاتحاد بتوجيه الانتقادات لجيرانه لكنه لا يقبلها بدوره. وأضاف أن الأتراك شعروا بخيبة الأمل لعدم قيام مسؤولين أوروبيين بزيارة بلادهم أو إصدار بيانات دعم في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو.

وقال خلال منتدى للأمن الإقليمي بمنتجع بليد الجبلي في سلوفينيا “الشعب التركي يرصد الكيل بمكيالين… نحن تحت ضغط هائل لوقف عملية التفاوض.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل