الخارجية التركية: ضغط شعبي للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية التركي إن حالة من الاستياء تسود مواطني بلده إزاء “المعايير المزدوجة” التي طبقها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بعد محاولة الانقلاب هذا العام وإنهم يمارسون “ضغطا هائلا” على الحكومة لإنهاء محادثات الانضمام لعضويته.

وبحسب رويترز اتهم مولود تشاووش أوغلو الاتحاد بتوجيه الانتقادات لجيرانه لكنه لا يقبلها بدوره. وأضاف أن الأتراك شعروا بخيبة الأمل لعدم قيام مسؤولين أوروبيين بزيارة بلادهم أو إصدار بيانات دعم في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو.

وقال خلال منتدى للأمن الإقليمي بمنتجع بليد الجبلي في سلوفينيا “الشعب التركي يرصد الكيل بمكيالين… نحن تحت ضغط هائل لوقف عملية التفاوض.”