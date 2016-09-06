وزير دفاع فرنسا يعلن تزويد الجيش العراقي بقطع مدفعية

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان، اليوم الثلاثاء أنه جاري نشر قطع مدفعية فرنسية تحت تصرف الجيش العراقي، وأنه سيتم إرسال حاملة الطائرات “شارل دو جول” قريبا إلى مسرح العمليات العراقي السوري لتقديم الدعم الجوي للقوات التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف لودريان-في كلمته الختامية أمام الجامعة الصيفية لوزارة الدفاع بباريس- إن داعش يتراجع في الشام على كافة الجبهات تحت ضغط القوات المحلية المدعومة من التحالف الدولي.

وأشار وزير الدفاع الفرنسي إلى عزم بلاده تقديم المزيد من الدعم للقوات العراقية بهدف استعادة الموصل التي تعد بمثابة عاصمة للتنظيم الإرهابي، موضحا أنه في الوقت الراهن جاري تركيب قطع مدفعية بالقرب من خط الجبهة لتوفير المساندة للعراقيين والمجموعة الجوية البحرية التي تشمل حاملة الطائرات “شارل دو جول”.

يذكر أن الرئيس أولاند قد أعلن عن هذه التدابير في 13 يوليو الماضي من أجل تكثيف الدعم الفرنسي للقوات العراقية.

أ ش أ