أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سامسونج تستبدل “جالاكسي نوت 7″ في دول الخليج

Google+ Print
سامسونج تستبدل “جالاكسي نوت 7″ في دول الخليج سامسونج تستبدل “جالاكسي نوت 7″ في دول الخليج

أجهزة سامسونج نوت 7

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن برنامج استبدال خاص بالمستخدمين الذين اشتروا هواتف “جالاكسي نوت 7 ” في دول الخليج العربي، وذلك بعد تقارير عن انفجار بطاريات بعض تلك الهواتف.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” قالت سامسونج في بيان إنها “ملتزمة بإنتاج أجهزة ذات جودة عالية”، وأضافت “بالنسبة للمستخدمين الذين اشتروا بالفعل هواتف غالاكسي نوت 7، سنقوم باستبدال هواتفهم الجالية بأجهزة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.”

وكشفت الشركة أن برنامج الاستبدال سيشمل دول الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان. ودعت المستهلكين إلى الاتصال بأرقام الفروع المحلية لسامسونج في بلادهم للحصول على معلومات إضافية.

وتعرضت الشركة الكورية لضربة قوية في سوق الهواتف الذكية بعد الأنباء عن انفجار بطاريات هواتف غالاكسي نوت 7، رغم أنها قالت إنها لم تسجل سوى 35 حالة.

وسحبت سامسونج حوالي 2.5 مليون هاتف من هذا الطراز، وخسرت 7 مليارات دولار جراء تراجع أسهمها بعد انتشار التقارير عن الخلل في أحدث هواتفها الذكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا